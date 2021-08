Morto il nonno di Denise Pipitone, l’addio di Piera Maggio al papà: “L’amore dei figli non ha età”



Lutto per la famiglia di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo quasi 18 anni fa: è morto il papà della mamma, Piera Maggio. A darne notizia sui propri canali social è stata proprio la donna con un post che è stata commentato immediatamente da centinaia di utenti: “Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori”.

Continua a leggere



Lutto per la famiglia di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo quasi 18 anni fa: è morto il papà della mamma, Piera Maggio. A darne notizia sui propri canali social è stata proprio la donna con un post che è stata commentato immediatamente da centinaia di utenti: “Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori”.

Continua a leggere

Continua a leggere