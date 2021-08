Morto in piscina a 6 anni, il dolore del papà: “Non si sarebbe mai tuffato: vogliamo la verità”



Vogliono la verità i genitori del piccolo Christian, il bimbo di sei anni morto in una piscina a San Pietro in Gu, nel Padovano. Il piccolo è stato soccorso dopo essere stato trovato privo di sensi in acqua ma è deceduto poco dopo in ospedale. “Non sapeva nuotare, non si sarebbe mai tuffato – le parole del papà Emanuele – vogliamo capire cosa sia accaduto”.

