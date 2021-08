Nel mancato invito di Harry e Meghan al compleanno di Obama c’è il rispetto alla Regina Elisabetta



La festa di compleanno di Barack Obama per i suoi 60 anni non è stata per tutti una festa. Ne sanno qualcosa i duchi di Sussex che non sono stati invitati.L’esperta reale Angela Levin ha tentato di spiegare come mai Harry e Meghan non fossero mai comparsi nella lista di 475 invitati esclusivi: “Si pensa che Barack e Michelle abbiano voluto fare un ‘passo indietro’ dalla coppia per rispetto della Regina”.

Continua a leggere



La festa di compleanno di Barack Obama per i suoi 60 anni non è stata per tutti una festa. Ne sanno qualcosa i duchi di Sussex che non sono stati invitati.L’esperta reale Angela Levin ha tentato di spiegare come mai Harry e Meghan non fossero mai comparsi nella lista di 475 invitati esclusivi: “Si pensa che Barack e Michelle abbiano voluto fare un ‘passo indietro’ dalla coppia per rispetto della Regina”.

Continua a leggere

Continua a leggere