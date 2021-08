Nico muore in moto, colpito in testa da una civetta: era una promessa della pallanuoto padovana



Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava dopo essere stato colpito sul casco da una civetta ed è morto nella caduta. La vittima è un 24enne, Nico Duò, di Ariano Polesine (Rovigo), che ieri sera attorno alle 20,30 in via Linea ad Ariano, guidava la sua Ducati quando è caduto a terra rovinosamente. Secondo i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, l’uomo è stato colpito sul casco da una civetta. Per le ferite riportate il 24enne è morto dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale.

Continua a leggere



Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava dopo essere stato colpito sul casco da una civetta ed è morto nella caduta. La vittima è un 24enne, Nico Duò, di Ariano Polesine (Rovigo), che ieri sera attorno alle 20,30 in via Linea ad Ariano, guidava la sua Ducati quando è caduto a terra rovinosamente. Secondo i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, l’uomo è stato colpito sul casco da una civetta. Per le ferite riportate il 24enne è morto dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere