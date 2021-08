Nicola Panico diventa papà, l’ex volto di Temptation Island mostra l’ecografia



Il calciatore ex protagonista di Temptation Island annuncia che la sua Francesca Parenti è incinta: “L’emozione più grande di tutta la mia vita!” ha scritto Panico mostrando l’ecografia e il pancione della compagna. Per lui arriverà un figlio a circa un anno di distanza dalla maternità della ex Sara Affi Fella: i due furono al centro di uno dei più grandi scandali di Uomini e Donne.

