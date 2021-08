Nicole Kidman salta la quarantena, l’esenzione del governo di Hong Kong per le star del cinema



Nicole Kidman finisce in un mare di polemiche dopo essere avvistata mentre circolava liberamente per le strade di Hong Kong, saltando la quarantena obbligatoria per chi proviene dall’estero. Come riporta il The Guardian, l’attrice australiana potrebbe aver ricevuto un’esenzione dal governo, in quanto parte della categoria dei lavoratori del cinema, che “mantiene il necessario funzionamento dell’economia di Hong Kong”.

