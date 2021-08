Niente tampone e personale senza mascherina al pronto soccorso di Messina: “Tranquillo, non serve”



“Tranquillo, la mascherina non serve”. Sembra incredibile, ma è accaduto in un ospedale, non in un raduno di complottisti no-vax. Siamo a Messina, all’Ospedale Papardo, dove il triage sembra la piazzetta di un bar, il personale sanitario non indossa la mascherina o la tiene sul mento davanti agli occhi increduli dei testimoni. E i pazienti vengono lasciati per ore senza mascherina e senza nemmeno un tampone.

