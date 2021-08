Orlando Bloom hot in vacanza, l’attore ci ricasca e si mostra senza veli sul lago



A cinque anni dalle famigerate foto in canoa con Katy Perry, Bloom si mostra ancora come mamma l’ha fatto. Stavolta espone (ma non totalmente) il lato B durante un momento di relax sul lago. L’attore, che si appresta a festeggiare il primo compleanno della figlia avuta dalla Perry, presto tornerà al cinema e nella serie Carnival Row.

