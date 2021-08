Ossido di etilene nel gelato, il richiamo del Ministero della Salute: “Non mangiatelo”



Sul sito del Ministero della Salute è apparso il ritiro, in via precauzionale, di un lotto del gelato NUII DrkCho&Coffee 90×4 IT UMB per la presenza della sostanza in uno degli ingredienti, ovvero la farina di semi di carrube. Non si tratta chiaramente del primo ritiro legato alla possibile presenza di ossido di etilene.

