Padova, dottoressa sospesa perché non voleva vaccinarsi: 1300 pazienti senza medico di base



Una dottoressa no vax è stata sospesa da servizio perché non voleva vaccinarsi: si tratta di Dina Sandon, che assiste 1300 pazienti a Cervarese Santa Croce in provincia di Padova. Il medico non potrà esercitare la professione finché non sceglierà di immunizzarsi, e comunque fino al prossimo 31 dicembre.

Continua a leggere



Una dottoressa no vax è stata sospesa da servizio perché non voleva vaccinarsi: si tratta di Dina Sandon, che assiste 1300 pazienti a Cervarese Santa Croce in provincia di Padova. Il medico non potrà esercitare la professione finché non sceglierà di immunizzarsi, e comunque fino al prossimo 31 dicembre.

Continua a leggere

Continua a leggere