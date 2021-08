Padova, vergogna in farmacia, chiesti 4 euro per stampare un Green Pass



Una farmacia di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, a un cliente ha fatto pagare quattro euro la stampa del Green Pass, che da decreto del governo dovrebbe tuttavia essere gratuita. La farmacista si è giustificata dicendosi esasperata per il continuo via vai di persone che chiedono il cartaceo del certificato: “Siamo diventati una copisteria”.

Continua a leggere



Una farmacia di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, a un cliente ha fatto pagare quattro euro la stampa del Green Pass, che da decreto del governo dovrebbe tuttavia essere gratuita. La farmacista si è giustificata dicendosi esasperata per il continuo via vai di persone che chiedono il cartaceo del certificato: “Siamo diventati una copisteria”.

Continua a leggere

Continua a leggere