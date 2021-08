Palazzina crollata a Torino, la mamma di Aron: “Volevo aiutarlo ma ero bloccata dai calcinacci”



Il dolore della mamma di Aron, il bimbo di 4 anni morto sotto le macerie della palazzina crollata per cause che sono ancora in via di accertamento in strada del Bramafame, alla periferia di Torino, appena dimessa dall’ospedale: “Da sotto le macerie vedevo il mio bambino sul letto. Volevo aiutarlo ma ero bloccata dai calcinacci. Voglio giustizia”.

