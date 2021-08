Palermo. La mamma è positiva al Covid, i bimbi restano soli in macchina: medici li portano in ospedale



Il grido d’aiuto di una madre rimasta sola, in stato di gravidanza, dopo che anche il marito era risultato positivo al Covid. Ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo, è stata costretta a lasciare i figli di 2 e 4 anni (anche loro infetti) da soli in macchina per una notte. Ma fortunatamente le cose si sono risolte per il meglio.

Continua a leggere



Il grido d’aiuto di una madre rimasta sola, in stato di gravidanza, dopo che anche il marito era risultato positivo al Covid. Ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo, è stata costretta a lasciare i figli di 2 e 4 anni (anche loro infetti) da soli in macchina per una notte. Ma fortunatamente le cose si sono risolte per il meglio.

Continua a leggere

Continua a leggere