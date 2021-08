Palermo, medico accetta solo pazienti con Green Pass: “Così li convinco a vaccinarsi”



L’ortopedico Pietro Bica ha comunicato su Facebook la scelta di far entrare nel suo studio solo pazienti vaccinati dal 1° settembre. Diverse le critiche, soprattutto da chi cita il Giuramento di Ipprocrate, “Non posso permettermi uno stop lavorativo per la quarantena in caso di contagio. In ospedale c’è l’obbligo del tampone. Da me decido io”

