Pamela Prati ha un amico speciale (che esiste e non è Mark Caltagirone): “Ma non è il mio fidanzato”



I tempi dello scandalo Caltagirone sembrano lontani per Pamela Prati, che non vuole più affrontare l’argomento del suo finto matrimonio e a Chi racconta la sua grande amicizia con Angelo Rifino: “Non è il mio fidanzato, sia chiaro. Prima era un mio fan, poi è diventato il mio amico speciale. Vive per me, regalandomi gioia e tanto amore”.

Continua a leggere



I tempi dello scandalo Caltagirone sembrano lontani per Pamela Prati, che non vuole più affrontare l’argomento del suo finto matrimonio e a Chi racconta la sua grande amicizia con Angelo Rifino: “Non è il mio fidanzato, sia chiaro. Prima era un mio fan, poi è diventato il mio amico speciale. Vive per me, regalandomi gioia e tanto amore”.

Continua a leggere

Continua a leggere