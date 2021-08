Paolo Brosio geloso di Marialaura De Vitis, lei: “Ci siamo lasciati, sono una donna libera”



l settimanale Diva e Donna ha reso noto uno scenario infuocato tra lo storico ex giornalista del Tg4 e la showgirl: lui sarebbe ancora geloso di lei, che adesso sta con il rapper “Lollo G”. La soubrette spiega: “Paolo è geloso ma ci siamo lasciati e io sono una donna libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”.

