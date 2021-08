“Papa Francesco verso le dimissioni per problemi di salute”: Cosa c’è di vero nelle voci sull’addio



“Papa Francesco vicino alle dimissioni per problemi di salute”: le voci di un abbandono da parte di Bergoglio sono sempre più insistenti in questi giorni, ma non trovano conferma in alcun dato ufficiale. Il pontefice, invece, ha confermato alcuni viaggi all’estero previsti per i primi giorni di settembre.

