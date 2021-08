Patrick Zaki, confermata la custodia cautelare: altri 45 giorni per l’attivista



Confermata la custodia cautelare per Patrick Zaki, l’attivista egiziano in carcere da più di un anno con l’accusa di propaganda sovversiva su internet. Lo studente dell’Università degli Studi di Bologna dovrà restare in carcere per altri 45 giorni. L’appello di Amnesty International Italia: “Il governo italiano condanni l’accanimento nei suoi confronti”

