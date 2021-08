Paura in autogrill per Amedeo Goria e Vera Miales: derubati dai malviventi



Amedeo Goria ha raccontato che sia lui sia la compagna avevano molto sonno ed è per questo motivo che avevano entrambi deciso per una sosta in autogrill. Purtroppo, però, una coppia di malviventi li ha derubati, svegliandoli e bussando al finestrino, presentandosi come agenti della polizia.

Continua a leggere



Amedeo Goria ha raccontato che sia lui sia la compagna avevano molto sonno ed è per questo motivo che avevano entrambi deciso per una sosta in autogrill. Purtroppo, però, una coppia di malviventi li ha derubati, svegliandoli e bussando al finestrino, presentandosi come agenti della polizia.

Continua a leggere

Continua a leggere