Perché Francesco Oppini è in tendenza per il bacio con Giulia De Lellis



Francesco Oppini finisce in tendenza per una foto che trae in inganno: il bacio a Giulia De Lellis sembra più che reale e invece è solo frutto di un simpatica somiglianza con il fidanzato della influencer, Carlo Beretta, con il quale ha appena trascorso le vacanze in Costa Smeralda. Lo scatto ha molto divertito le fandom di entrambi, a tal punto da spingere i loro nomi nei Top Trend del giorno.

