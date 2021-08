Perché siamo già nella quarta ondata dell’epidemia di Covid-19



L’Italia è già nella quarta ondata dell’epidemia di Covid-19, lo dicono i numeri dei contagi e dei ricoveri, in costante crescita ormai da settimane. Sale la media giornaliera dei contagi che si è stabilizzata a oltre 5mila casi quotidiani. Di pari passo sale il tasso di positività, visto anche il deciso decremento dei test effettuati. In crescita anche i ricoveri covid e le occupazioni in terapia intensiva.

Continua a leggere



L’Italia è già nella quarta ondata dell’epidemia di Covid-19, lo dicono i numeri dei contagi e dei ricoveri, in costante crescita ormai da settimane. Sale la media giornaliera dei contagi che si è stabilizzata a oltre 5mila casi quotidiani. Di pari passo sale il tasso di positività, visto anche il deciso decremento dei test effettuati. In crescita anche i ricoveri covid e le occupazioni in terapia intensiva.

Continua a leggere

Continua a leggere