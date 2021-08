Pescara, accendono un falò per farsi un selfie nella Riserva devastata dagli incendi



Il consigliere comunale Berardino Fiorilli ha riferito un episodio incredibile che si sarebbe verificato ieri mattina nei pressi della pineta di Pescara, ancora avvolta dal fumo dopo essere stata devastata dalle fiamme nella giornata di domenica: “Una coppia di individui, che aveva impellenza di farsi un selfie sul luogo del disastro, non trovando focolai accesi (per fortuna) aveva ben pensato di accenderne uno ‘piccolino’ per poter rendere la propria foto più interessante”

