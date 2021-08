Pescara, entra in un negozio e cerca di fare sesso coi manichini: ubriaco allontanato dai clienti



Un uomo visibilmente ubriaco ha fatto irruzione in un negozio di intimo situato in pieno centro a Pescara. Appena entrato, ha mimato atti sessuali espliciti con i manichini in vetrina, cercando di denudarsi davanti a tutti. I clienti hanno cercato di allontanarlo mentre i commessi chiamavano le forze dell’ordine.

