Piacenza, magazzinieri Ikea pranzano per terra perché esclusi dalla mensa: sono senza green pass



Protestano i sindacati che lamentano che ai lavoratori non sia stato fornito uno spazio esterno per consumare i loro pasti. L’azienda ha fatto sapere di essersi limitata ad applicare la normativa vigente. Martedì ci sarà un incontro per risolvere la situazione.

Continua a leggere



Protestano i sindacati che lamentano che ai lavoratori non sia stato fornito uno spazio esterno per consumare i loro pasti. L’azienda ha fatto sapere di essersi limitata ad applicare la normativa vigente. Martedì ci sarà un incontro per risolvere la situazione.

Continua a leggere

Continua a leggere