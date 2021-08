Piera Degli Esposti e l’amore: i fidanzati giovani, il compagno morto e il flirt con Robert Mitchum



Uno sguardo sulla vita privata dell’attrice morta a 83 anni il 14 agosto. Non si era mai sposata né aveva voluto figli, ma aveva amato tanto, spesso uomini molto più giovani di lei. Il grande amore Alberto aveva 29 anni in meno e morì in un incidente automobilistico. La corteggiò anche il grande attore americano.

Continua a leggere



Uno sguardo sulla vita privata dell’attrice morta a 83 anni il 14 agosto. Non si era mai sposata né aveva voluto figli, ma aveva amato tanto, spesso uomini molto più giovani di lei. Il grande amore Alberto aveva 29 anni in meno e morì in un incidente automobilistico. La corteggiò anche il grande attore americano.

Continua a leggere

Continua a leggere