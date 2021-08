Pieve Vergonte, donna trovata morta in casa: uccisa dal suo cane che vegliava sul corpo



A uccidere Lorenza Pioletti, 63 anni e residente a Pieve Vergonte, è stato probabilmente il cane col quale viveva in solitudine ormai da anni, un american staffordshire terrier che l’avrebbe aggredita in casa questa mattina per motivi ancora da accertare. A lanciare l’allarme è stato il fratello che vive nell’appartamento al piano di sotto della stessa palazzina.

