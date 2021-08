Pordenone, porta in ospedale l’amica e sviene nel parcheggio: entrambi in coma per overdose



La vicenda è accaduto nella serata di Ferragosto e ha come scenario l’ospedale di Pordenone dove ora i due amici, entrambi poco più che ventenni, sono ricoverati in coma nel reparto di Terapia intensiva per assunzione di stupefacenti. Del caso è stata immediatamente informata l’autorità di polizia che ha avviato le indagini sul caso.

