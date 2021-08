Pordenone, sceglie di partorire in casa ma la neonata muore pochi minuti dopo la nascita



È morta poco dopo essere venuta alla luce la neonata sul cui decesso sta indagando ora la procura di Pordenone. La mamma, 22enne americana, aveva deciso di partorire in casa in acqua: con lei due ostetriche che ora sono sotto inchiesta, come atto dovuto, per permettere gli accertamenti necessari a chiarire cosa sia accaduto nel pomeriggio di lunedì quando la neonata è giunta in ospedale in condizioni critiche.

