Potrebbe arrivare variante Covid in grado di uccidere un contagiato su 3: l’allarme degli esperti UK



Un documento del Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), gruppo di scienziati d’eccellenza che supporta il Governo inglese nelle decisioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria, segnala come in futuro potrebbe emergere una variante di Sars-Cov-2 dalle caratteristiche simili al virus Mers, in grado di uccidere un terzo dei contagiati.

Continua a leggere



Un documento del Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), gruppo di scienziati d’eccellenza che supporta il Governo inglese nelle decisioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria, segnala come in futuro potrebbe emergere una variante di Sars-Cov-2 dalle caratteristiche simili al virus Mers, in grado di uccidere un terzo dei contagiati.

Continua a leggere

Continua a leggere