Pranzo fuori mensa per solidarietà con chi non ha il green pass, dall'esercito alla polizia è protesta



Sull’obbligo di accedere alle mense di servizio con il Green pass forti perplessità sono state espresse da molti sindacati di polizia e delle forze armate. In alcuni casi si è deciso di pranzare tutti fuori per solidarietà con chi non ha il green pass, in altri casi si stanno adottando misure per evitare il disagio con apposite sezione dedicate al pranzo di chi non ha il certificato di vaccinazione anti covid.

