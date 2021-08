Pregliasco dice che presto avremo 10mila casi al giorno e che tre Regioni diventeranno gialle



Il virologo Fabrizio Pregliasco a Fanpage.it. “Neanche i colleghi inglesi sanno perché si sta verificando da loro un abbassamento dei contagi. In Italia ci troviamo in una fase crescente, temo che diecimila casi al giorni non ce li toglie nessuno. Stiamo vedendo molti focolai e situazioni legate agli spostamenti, e regioni che cominciano ad essere in affanno: temo che la Sicilia, la Sardegna e il Lazio sono le prime candidate a rischio zona gialla”.

