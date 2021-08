Previsioni meteo 11 agosto, arriva l’anticiclone Lucifero: sarà la settimana più calda dell’estate



Le previsioni meteo di mercoledì 11 agosto segnalano l’arrivo di una ondata di aria bollente per l’Italia che ci farà vivere i giorni i più caldi di tutta l’estate 2021. Tutta colpa dell’arrivo dell’anticiclone di origine nord africana ribattezzato non a caso Lucifero per l’ondata di aria rovente che lo accompagna e insisterà sull’Italia fino a Ferragosto.

