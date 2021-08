Previsioni meteo 30 agosto-3 settembre, primi assaggi di autunno: arrivano temporali e fresco



Ultimi sprazzi d’estate e assaggi d’inverno per la prima settimana di settembre quando il tempo sarà perlopiù soleggiato al Sud con temperature oltre la media in Sicilia, mentre sulle regioni settentrionali ci sarà tempo fresco e instabile con rovesci e qualche temporali a inizio settimana. Nuova perturbazione in arrivo anche il primo weekend di settembre.

Continua a leggere



Ultimi sprazzi d’estate e assaggi d’inverno per la prima settimana di settembre quando il tempo sarà perlopiù soleggiato al Sud con temperature oltre la media in Sicilia, mentre sulle regioni settentrionali ci sarà tempo fresco e instabile con rovesci e qualche temporali a inizio settimana. Nuova perturbazione in arrivo anche il primo weekend di settembre.

Continua a leggere

Continua a leggere