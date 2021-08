Previsioni meteo weekend 21-22 agosto: torna Lucifero, ma domenica iniziano i temporali



Caldo torrido ma anche temporali, in particolare nella giornata di domenica, caratterizzano il weekend in arrivo. Torna Lucifero dunque con le sue temperature al di sopra della media stagionale e afa soprattutto in pianura, ma torna anche il maltempo con una perturbazione che durerà anche la prossima settiman.

Continua a leggere



Caldo torrido ma anche temporali, in particolare nella giornata di domenica, caratterizzano il weekend in arrivo. Torna Lucifero dunque con le sue temperature al di sopra della media stagionale e afa soprattutto in pianura, ma torna anche il maltempo con una perturbazione che durerà anche la prossima settiman.

Continua a leggere

Continua a leggere