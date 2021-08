Quando inizia la scuola regione per regione: il calendario scolastico con tutte le date



Quando comincia la scuola? Ecco il calendario aggiornato dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 regione per regione: i primi a tornare in classe in presenza saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, per i quali la campanella suonerà il 6 settembre, mentre gli ultimi saranno quelli di Puglia e Calabria, in aula dal 20 settembre.

Continua a leggere



Quando comincia la scuola? Ecco il calendario aggiornato dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 regione per regione: i primi a tornare in classe in presenza saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, per i quali la campanella suonerà il 6 settembre, mentre gli ultimi saranno quelli di Puglia e Calabria, in aula dal 20 settembre.

Continua a leggere

Continua a leggere