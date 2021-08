Ravenna, arrestato operaio che violentava da anni ragazza disabile: “Vessata e insultata”



Deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti, violenza sessuale e rapina l’operaio di 34 anni che ha abusato di una ragazza tetraplegica per due anni dopo aver conquistato la sua fiducia iniziando a lavorare per la sua famiglia. Vessazioni e abusi andati avanti fino allo scorso luglio quando l’uomo avrebbe minacciato la giovane vittima di uccidere il suo ex compagno.

