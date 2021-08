Rientrano dalle vacanze e trovano la casa svaligiata: rubati 500 milioni di euro di gioielli



Una famiglia di Mestre al rientro dalle vacanze ha trovato la casa svaligiata: un colpo da ben 500 mila euro. Mezzo milione rubato in gioielli, monili in oro, pietre preziose e orologi prestigiosi. Il sistema di allarme era stato manomesso perché non entrasse in funzione, gli agenti stanno ora conducendo le indagini.

