Rientro a scuola a settembre: niente mascherine per le classi con tutti gli alunni vaccinati



Il ministero dell’Istruzione si appresta a inviare il nuovo protocollo alle scuole per l’avvio dell’anno scolastico: quarantena più breve per i vaccinati, ritorno delle gite scolastiche e niente più obbligo di mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti siano stati vaccinati o siano guariti dal Covid.

