Ritrovato cadavere di un uomo “mummificato dal caldo”, era sparito da oltre dieci giorni



Il cadavere di un 44enne barese, Giovanni Mormile, è stato ritrovato in seguito a lunghe ricerche che andavano avanti dallo scorso 27 luglio. Il corpo, ritrovato in fondo a un dirupo in un quartiere di Bari, era in condizioni fortemente compromesse a causa delle altissime temperature degli ultimi giorni, quasi mummificato dal caldo.

