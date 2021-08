Ritrovato in mare il corpo senza di vita di Alfredo Pezzino Rao, scomparso da Palermo 2 giorni fa



È stato ritrovato senza vita Alfredo Pezzino Rao, il 25enne scomparso da due giorni da Palermo. Le forze dell’ordine e la Guardia Costiera impegnate nelle ricerche su tutto il territorio della provincia hanno ritrovato il corpo in mare. Il 25enne si era allontanato il 9 agosto senza fare ritorno a casa per la notte. Nella giornata di ieri era stata ritrovata la sua auto in zona Barcello.

