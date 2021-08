Roccella, auto contro moto: marito e moglie muoiono a poche ore di distanza, lasciano figlio 11enne



Incidente mortale sulla statale 106 all’altezza di Riace: Giusy Bruzzese, impiegata comunale di 45 anni, è deceduta all’ospedale di Reggio Calabria, dove era arrivata dopo che la moto a bordo della quale viaggiava col marito si era scontrata com un’auto per cause in via di accertamento. L’uomo, il brigadiere dei carabinieri Silvestro Romeo, 52 anni, aveva perso la vita sul colpo. Lasciano un figlio di 11 anni.

Continua a leggere



Incidente mortale sulla statale 106 all’altezza di Riace: Giusy Bruzzese, impiegata comunale di 45 anni, è deceduta all’ospedale di Reggio Calabria, dove era arrivata dopo che la moto a bordo della quale viaggiava col marito si era scontrata com un’auto per cause in via di accertamento. L’uomo, il brigadiere dei carabinieri Silvestro Romeo, 52 anni, aveva perso la vita sul colpo. Lasciano un figlio di 11 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere