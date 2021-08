Rosa Perrotta in lacrime per il figlio Ethan: “Lo spavento più grande della nostra vita”



“Quando io scompaio è sempre per qualcosa di brutto”, preannuncia Rosa Perrotta nel primo video di ritorno sui social dopo diverse ore di assenza. “Ieri Ethan è stato molto molto male, penso sia stata la nottata più brutta e spaventosa da quando è nato”, confessa con le lacrime agli occhi. L’ex tronista era di ritorno dalla Sicilia quando il bimbo “ha iniziato a collassare, era un fuoco”. Poi la corsa in ospedale e una nottata insonne: “Ero in lacrime, non riconoscevo mio figlio”. La paura fortunatamente è rientrata e il piccolo ha iniziato a riprendersi.

