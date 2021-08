Rosalinda Cannavò pensa al congelamento degli ovuli: “Vedo il mio corpo cambiare”



Niente matrimonio in vista per il momento, né tanto meno una gravidanza in programma per Rosalinda, 28 anni, che starebbe rimandando il pensiero di diventare mamma ad un futuro non prossimo. Per questo motivo, racconta su Instagram, starebbe pensando di farsi congelare gli ovuli: “Vorrei mantenere questo mio stato di fertilità molto alto, perché sono giovane, anche in futuro”.

Continua a leggere



Niente matrimonio in vista per il momento, né tanto meno una gravidanza in programma per Rosalinda, 28 anni, che starebbe rimandando il pensiero di diventare mamma ad un futuro non prossimo. Per questo motivo, racconta su Instagram, starebbe pensando di farsi congelare gli ovuli: “Vorrei mantenere questo mio stato di fertilità molto alto, perché sono giovane, anche in futuro”.

Continua a leggere

Continua a leggere