Salento, aggressione a titolare del bar gay friendly: tre indagati, uno è un poliziotto



C’è anche una poliziotto tra le tre persone indagate per l’aggressione al titolare del bar gay friendly “Barattolo al Sud”. I tre devono rispondere di concorso di percosse aggravate da futili motivi e da finalità discriminatorie. L’agente, in servizio come poliziotto penitenziario a Parma, deve rispondere anche di apologia del fascismo: all’invito dell’esercente di lasciare il locale, avrebbe urlato “Siamo fascisti”.

