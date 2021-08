Saman, il racconto del fratello: il giorno della scomparsa una riunione “per farla a piccoli pezzi”



Il pomeriggio del 30 aprile scorso nella casa dei genitori di Saman Abbas a Novellara ci sarebbe stata una riunione a cui avrebbe partecipato lo zio Danish Hasnain e un altro parente in cui si sarebbe parlato delle modalità con cui far sparire il cadavere della diciottenne di origine pachistana. È emerso dall’incidente probatorio del fratello minore di Saman, il cui corpo non è mai stato trovato.

Continua a leggere



Il pomeriggio del 30 aprile scorso nella casa dei genitori di Saman Abbas a Novellara ci sarebbe stata una riunione a cui avrebbe partecipato lo zio Danish Hasnain e un altro parente in cui si sarebbe parlato delle modalità con cui far sparire il cadavere della diciottenne di origine pachistana. È emerso dall’incidente probatorio del fratello minore di Saman, il cui corpo non è mai stato trovato.

Continua a leggere

Continua a leggere