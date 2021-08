Sara Daniele e Aurora Ramazzotti non sono più amiche? La figlia di Pino smentisce tutti



Sara Daniele smentisce l’indiscrezione del settimanale “Chi” riguardo la rottura dell’amicizia storica con Aurora Ramazzotti: “Io e Aurora siamo amiche anche senza mostrarlo sui social. Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente purtroppo”, dice in riferimento all’errore di battitura del magazine. Poi coinvolge anche l’amica Paola Di Benedetto: “Ti fidanzi senza dirmi niente?”.

