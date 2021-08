Sara Pedri, sospese le ricerche. I carabinieri del Nas: “Subiva maltrattamenti in reparto”



Per la scomparsa di Sara Pedri, i carabinieri del Nas suggeriscono alla Procura di Trento di indagare per maltrattamenti primario e vice. L’informativa depositata individuerebbe anche altri 14 operatori sanitari come vittime di vessazioni da parte del primario Saverio Tateo e della sua vice Liliana Mereu.

Continua a leggere



Per la scomparsa di Sara Pedri, i carabinieri del Nas suggeriscono alla Procura di Trento di indagare per maltrattamenti primario e vice. L’informativa depositata individuerebbe anche altri 14 operatori sanitari come vittime di vessazioni da parte del primario Saverio Tateo e della sua vice Liliana Mereu.

Continua a leggere

Continua a leggere