Sassari, morta la bimba di 2 anni caduta dal terrazzo: donati gli organi



Era sfuggita al controllo dei genitori e si era arrampicata su uno sgabello per poi cadere dal terrazzo di casa per oltre dieci metri. A due giorni da quel drammatico incidente la bambina di 2 anni precipitata ad Alghero non ce l’ha fatta. È morta questo pomeriggio in ospedale a Sassari dove era ricoverata.

