Sbranata dai cani, dolore ai funerali di Simona: l’allenatore consegna la cintura nera al gemello



La città di Satriano si è stretta attorno alla famiglia di Simona Cavallaro per l’ultimo saluto. Il sindaco ha indetto il lutto cittadino in occasione dei funerali della 20enne uccisa da un branco di cani randagi mentre passeggiava per i boschi insieme a un amico. Durante la cerimonia, l’insegnante di kick boxing della giovane ha consegnato simbolicamente la cintura nera al fratello gemello Pietro.

Continua a leggere



La città di Satriano si è stretta attorno alla famiglia di Simona Cavallaro per l’ultimo saluto. Il sindaco ha indetto il lutto cittadino in occasione dei funerali della 20enne uccisa da un branco di cani randagi mentre passeggiava per i boschi insieme a un amico. Durante la cerimonia, l’insegnante di kick boxing della giovane ha consegnato simbolicamente la cintura nera al fratello gemello Pietro.

Continua a leggere

Continua a leggere