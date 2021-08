Scala dei Turchi sotto sequestro perché a rischio crollo, ma è piena di turisti: “Scandaloso”



Le immagini girate da Claudio Lombardo, dell’associazione Mareamico di Agrigento, mostrano una folla di persone sulla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi, a Realmonte. Solo che la parete rocciosa, vera star di Instagram dell’estate, è sotto sequestro da febbraio 2020 per il rischio di crolli. “È un fallimento dello Stato, bisogna controllare per bene. Se qualcuno si fa male, succede un casino”. Per lui, la soluzione sarebbe il contingentamento degli ingressi: numero chiuso, come alla Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Prima, però, bisognerebbe consolidare quella porzione di litorale. E qui entra un’altra complicazione: ampie porzioni di Scala sono di proprietà di un cittadino privato.

